Informații privind prețul pentru Strategic ETH Reserve (SΞR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0001504 $ 0.0001504 $ 0.0001504 Minim 24 h $ 0.00015528 $ 0.00015528 $ 0.00015528 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0001504$ 0.0001504 $ 0.0001504 Maxim 24 h $ 0.00015528$ 0.00015528 $ 0.00015528 Maxim dintotdeauna $ 0.283912$ 0.283912 $ 0.283912 Cel mai mic preț $ 0.000145$ 0.000145 $ 0.000145 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.16% Modificare de preț (7 zile) -73.43% Modificare de preț (7 zile) -73.43%

Prețul în timp real pentru Strategic ETH Reserve (SΞR) este $0.0001504. În ultimele 24 de ore, tokenul SΞR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0001504 și un maxim de $ 0.00015528, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SΞR este $ 0.283912, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000145.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SΞR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -73.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Strategic ETH Reserve (SΞR)

Capitalizare de piață $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Strategic ETH Reserve este $ 15.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SΞR este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.04K.