Tokenomie pentru Stink Coin (STINKCOIN) Descoperă informații cheie despre Stink Coin (STINKCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stink Coin (STINKCOIN) Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit. Pagină de internet oficială: https://www.stinkcoin.dev

Tokenomie și analiză de preț pentru Stink Coin (STINKCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stink Coin (STINKCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.20K $ 20.20K $ 20.20K Ofertă totală: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Ofertă aflată în circulație: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.20K $ 20.20K $ 20.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.0068694 $ 0.0068694 $ 0.0068694 Minim dintotdeauna: $ 0.00001629 $ 0.00001629 $ 0.00001629 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Stink Coin (STINKCOIN)

Tokenomie pentru Stink Coin (STINKCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stink Coin (STINKCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STINKCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STINKCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STINKCOIN, explorează prețul în direct al tokenului STINKCOIN!

Predicție de preț pentru STINKCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STINKCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru STINKCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STINKCOIN!

