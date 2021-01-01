Tokenomie pentru STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) Descoperă informații cheie despre STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users' GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Pagină de internet oficială: https://stepn.com/ Cumpără GST-BSC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 629.98K $ 629.98K $ 629.98K Ofertă totală: $ 212.04M $ 212.04M $ 212.04M Ofertă aflată în circulație: $ 212.04M $ 212.04M $ 212.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 629.98K $ 629.98K $ 629.98K Maxim dintotdeauna: $ 45.31 $ 45.31 $ 45.31 Minim dintotdeauna: $ 0.00250697 $ 0.00250697 $ 0.00250697 Preț curent: $ 0.0029709 $ 0.0029709 $ 0.0029709 Află mai mult despre prețul tokenului STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)

Tokenomie pentru STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GST-BSC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GST-BSC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GST-BSC, explorează prețul în direct al tokenului GST-BSC!

Predicție de preț pentru GST-BSC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GST-BSC? Pagina noastră de predicție de preț pentru GST-BSC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

