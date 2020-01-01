Tokenomie pentru Step Staked SOL (STEPSOL) Descoperă informații cheie despre Step Staked SOL (STEPSOL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto. Pagină de internet oficială: https://www.step.finance/ Carte albă: https://docs.step.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Step Staked SOL (STEPSOL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Step Staked SOL (STEPSOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 279.82K $ 279.82K $ 279.82K Ofertă totală: $ 1.19K $ 1.19K $ 1.19K Ofertă aflată în circulație: $ 1.19K $ 1.19K $ 1.19K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 279.82K $ 279.82K $ 279.82K Maxim dintotdeauna: $ 300.06 $ 300.06 $ 300.06 Minim dintotdeauna: $ 103.45 $ 103.45 $ 103.45 Preț curent: $ 234.26 $ 234.26 $ 234.26 Află mai mult despre prețul tokenului Step Staked SOL (STEPSOL)

Tokenomie pentru Step Staked SOL (STEPSOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Step Staked SOL (STEPSOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STEPSOL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STEPSOL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STEPSOL, explorează prețul în direct al tokenului STEPSOL!

