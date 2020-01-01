Tokenomie pentru Stenchcoin (STENCHCOIN) Descoperă informații cheie despre Stenchcoin (STENCHCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stenchcoin (STENCHCOIN) After the fart comes the stench. Farts are tomporary but the stench is forever!! FARTCOIN was the one to start the best meme narrative to the day, but STENCHCOIN is here to stay, for the long term. STENCHCOIN CTO vision is to enrich the community with the stench of succes. Everyone knows a memecoin community needs longterm commitment, and stenchers are all about diamond holding and spreading the stench all over the world. The STENCH spreads fast and beyond your imagination!! Community Take Over Project After the fart comes the stench. Farts are tomporary but the stench is forever!! FARTCOIN was the one to start the best meme narrative to the day, but STENCHCOIN is here to stay, for the long term. STENCHCOIN CTO vision is to enrich the community with the stench of succes. Everyone knows a memecoin community needs longterm commitment, and stenchers are all about diamond holding and spreading the stench all over the world. The STENCH spreads fast and beyond your imagination!! Community Take Over Project Pagină de internet oficială: https://stenchcoin.dev/ Cumpără STENCHCOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Stenchcoin (STENCHCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stenchcoin (STENCHCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 20.27K $ 20.27K $ 20.27K Ofertă totală: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Ofertă aflată în circulație: $ 963.92M $ 963.92M $ 963.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.02K $ 21.02K $ 21.02K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Stenchcoin (STENCHCOIN)

Tokenomie pentru Stenchcoin (STENCHCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stenchcoin (STENCHCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STENCHCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STENCHCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STENCHCOIN, explorează prețul în direct al tokenului STENCHCOIN!

Predicție de preț pentru STENCHCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STENCHCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru STENCHCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STENCHCOIN!

