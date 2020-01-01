Tokenomie pentru StellaSwap (STELLA) Descoperă informații cheie despre StellaSwap (STELLA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre StellaSwap (STELLA) StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. Pagină de internet oficială: https://stellaswap.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru StellaSwap (STELLA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StellaSwap (STELLA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Ofertă totală: $ 112.80M $ 112.80M $ 112.80M Ofertă aflată în circulație: $ 112.80M $ 112.80M $ 112.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Maxim dintotdeauna: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 Minim dintotdeauna: $ 0.00307518 $ 0.00307518 $ 0.00307518 Preț curent: $ 0.03971524 $ 0.03971524 $ 0.03971524 Află mai mult despre prețul tokenului StellaSwap (STELLA)

Tokenomie pentru StellaSwap (STELLA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StellaSwap (STELLA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STELLA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STELLA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STELLA, explorează prețul în direct al tokenului STELLA!

