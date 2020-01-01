Tokenomie pentru Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)
Informații despre Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)
The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
Tokenomie și analiză de preț pentru Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri STEAKETH care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri STEAKETH care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.