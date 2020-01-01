Tokenomie pentru STASIS EURO (EURS) Descoperă informații cheie despre STASIS EURO (EURS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre STASIS EURO (EURS) EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230 EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230 Pagină de internet oficială: https://stasis.net/ Cumpără EURS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru STASIS EURO (EURS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STASIS EURO (EURS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 145.05M $ 145.05M $ 145.05M Ofertă totală: $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M Ofertă aflată în circulație: $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 145.05M $ 145.05M $ 145.05M Maxim dintotdeauna: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Minim dintotdeauna: $ 0.929636 $ 0.929636 $ 0.929636 Preț curent: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Află mai mult despre prețul tokenului STASIS EURO (EURS)

Tokenomie pentru STASIS EURO (EURS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STASIS EURO (EURS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EURS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EURS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EURS, explorează prețul în direct al tokenului EURS!

Predicție de preț pentru EURS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EURS? Pagina noastră de predicție de preț pentru EURS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EURS!

