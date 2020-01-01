Tokenomie pentru Stash Inu (STASH) Descoperă informații cheie despre Stash Inu (STASH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stash Inu (STASH) Putting an end to bare upper lips. Putting an end to bare upper lips. Pagină de internet oficială: https://stashinu.com Cumpără STASH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Stash Inu (STASH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stash Inu (STASH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 405.28K $ 405.28K $ 405.28K Ofertă totală: $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B Ofertă aflată în circulație: $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 405.28K $ 405.28K $ 405.28K Maxim dintotdeauna: $ 0.00185807 $ 0.00185807 $ 0.00185807 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Stash Inu (STASH)

Tokenomie pentru Stash Inu (STASH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stash Inu (STASH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STASH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STASH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STASH, explorează prețul în direct al tokenului STASH!

