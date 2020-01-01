Tokenomie pentru STARKNET BROTHER (BROTHER) Descoperă informații cheie despre STARKNET BROTHER (BROTHER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre STARKNET BROTHER (BROTHER) $BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable $BROTHER: Fueling Stark's Community Revolution $BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world. Pagină de internet oficială: https://www.supbro.fun/

Tokenomie și analiză de preț pentru STARKNET BROTHER (BROTHER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STARKNET BROTHER (BROTHER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 297.30K $ 297.30K $ 297.30K Ofertă totală: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 297.30K $ 297.30K $ 297.30K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului STARKNET BROTHER (BROTHER)

Tokenomie pentru STARKNET BROTHER (BROTHER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STARKNET BROTHER (BROTHER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BROTHER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BROTHER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BROTHER, explorează prețul în direct al tokenului BROTHER!

