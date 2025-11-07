Informații privind prețul pentru Stargate Bridged WETH (WETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3,258.1 $ 3,258.1 $ 3,258.1 Minim 24 h $ 3,472.87 $ 3,472.87 $ 3,472.87 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3,258.1$ 3,258.1 $ 3,258.1 Maxim 24 h $ 3,472.87$ 3,472.87 $ 3,472.87 Maxim dintotdeauna $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 Cel mai mic preț $ 3,122.27$ 3,122.27 $ 3,122.27 Modificare de preț (1 oră) +0.56% Modificare de preț (1 zi) -3.80% Modificare de preț (7 zile) -12.51% Modificare de preț (7 zile) -12.51%

Prețul în timp real pentru Stargate Bridged WETH (WETH) este $3,303.32. În ultimele 24 de ore, tokenul WETH a fost tranzacționat între un minim de $ 3,258.1 și un maxim de $ 3,472.87, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WETH este $ 4,751.86, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 3,122.27.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WETH s-a modificat cu +0.56% în decursul ultimei ore, cu -3.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stargate Bridged WETH (WETH)

Capitalizare de piață $ 93.72M$ 93.72M $ 93.72M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 93.72M$ 93.72M $ 93.72M Ofertă află în circulație 28.18K 28.18K 28.18K Ofertă totală 28,184.59801615463 28,184.59801615463 28,184.59801615463

Capitalizarea de piață actuală pentru Stargate Bridged WETH este $ 93.72M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WETH este 28.18K, cu o ofertă totală de 28184.59801615463. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 93.72M.