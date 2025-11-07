Informații privind prețul pentru Stargate Bridged USDT0 (USDT0) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.996396 Maxim 24 h $ 1.002 Maxim dintotdeauna $ 1.013 Cel mai mic preț $ 0.93476 Modificare de preț (1 oră) -0.02% Modificare de preț (1 zi) -0.04% Modificare de preț (7 zile) -0.31%

Prețul în timp real pentru Stargate Bridged USDT0 (USDT0) este $0.999104. În ultimele 24 de ore, tokenul USDT0 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.996396 și un maxim de $ 1.002, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDT0 este $ 1.013, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.93476.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDT0 s-a modificat cu -0.02% în decursul ultimei ore, cu -0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Capitalizare de piață $ 3.06M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.06M Ofertă află în circulație 3.06M Ofertă totală 3,056,655.837843

Capitalizarea de piață actuală pentru Stargate Bridged USDT0 este $ 3.06M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDT0 este 3.06M, cu o ofertă totală de 3056655.837843. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.06M.