Informații privind prețul pentru Stargate Bridged USDC (USDC.E) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.997896 $ 0.997896 $ 0.997896 Minim 24 h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.997896$ 0.997896 $ 0.997896 Maxim 24 h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Maxim dintotdeauna $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Cel mai mic preț $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 Modificare de preț (1 oră) -0.11% Modificare de preț (1 zi) -0.03% Modificare de preț (7 zile) -0.09% Modificare de preț (7 zile) -0.09%

Prețul în timp real pentru Stargate Bridged USDC (USDC.E) este $0.99896. În ultimele 24 de ore, tokenul USDC.E a fost tranzacționat între un minim de $ 0.997896 și un maxim de $ 1.001, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDC.E este $ 1.011, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.989603.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDC.E s-a modificat cu -0.11% în decursul ultimei ore, cu -0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Capitalizare de piață $ 87.09M$ 87.09M $ 87.09M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 87.09M$ 87.09M $ 87.09M Ofertă află în circulație 87.09M 87.09M 87.09M Ofertă totală 87,090,093.073581 87,090,093.073581 87,090,093.073581

Capitalizarea de piață actuală pentru Stargate Bridged USDC este $ 87.09M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDC.E este 87.09M, cu o ofertă totală de 87090093.073581. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 87.09M.