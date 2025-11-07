Informații privind prețul pentru Standard Trust Assurance Community (STACO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Cel mai mic preț $ 0.01060324$ 0.01060324 $ 0.01060324 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Standard Trust Assurance Community (STACO) este $0.01110277. În ultimele 24 de ore, tokenul STACO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STACO este $ 1.011, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01060324.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STACO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Standard Trust Assurance Community (STACO)

Capitalizare de piață $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Standard Trust Assurance Community este $ 1.11M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STACO este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.11M.