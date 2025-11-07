Informații privind prețul pentru Standard Protocol (STND) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.41% Modificare de preț (1 zi) -3.09% Modificare de preț (7 zile) -16.95% Modificare de preț (7 zile) -16.95%

Prețul în timp real pentru Standard Protocol (STND) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul STND a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STND este $ 3.06, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STND s-a modificat cu +1.41% în decursul ultimei ore, cu -3.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Standard Protocol (STND)

Capitalizare de piață $ 56.40K$ 56.40K $ 56.40K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 61.99K$ 61.99K $ 61.99K Ofertă află în circulație 90.97M 90.97M 90.97M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Standard Protocol este $ 56.40K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STND este 90.97M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 61.99K.