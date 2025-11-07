Informații privind prețul pentru Staked UTY (YUTY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Cel mai mic preț $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -0.09% Modificare de preț (7 zile) -0.09%

Prețul în timp real pentru Staked UTY (YUTY) este $1.033. În ultimele 24 de ore, tokenul YUTY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YUTY este $ 1.038, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.005.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YUTY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.09% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Staked UTY (YUTY)

Capitalizare de piață $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.84M$ 10.84M $ 10.84M Ofertă află în circulație 10.49M 10.49M 10.49M Ofertă totală 10,491,379.85770917 10,491,379.85770917 10,491,379.85770917

Capitalizarea de piață actuală pentru Staked UTY este $ 10.84M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YUTY este 10.49M, cu o ofertă totală de 10491379.85770917. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.84M.