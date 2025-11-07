Informații privind prețul pentru Staked msUSD (SMSUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Cel mai mic preț $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Staked msUSD (SMSUSD) este $0.694562. În ultimele 24 de ore, tokenul SMSUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SMSUSD este $ 1.025, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.694559.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SMSUSD s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Staked msUSD (SMSUSD)

Capitalizare de piață $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Ofertă află în circulație 2.12M 2.12M 2.12M Ofertă totală 2,123,298.040060375 2,123,298.040060375 2,123,298.040060375

Capitalizarea de piață actuală pentru Staked msUSD este $ 4.06M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SMSUSD este 2.12M, cu o ofertă totală de 2123298.040060375. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.47M.