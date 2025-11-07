Informații privind prețul pentru Staked IP (STIP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Minim 24 h $ 3.8 $ 3.8 $ 3.8 Maxim 24 h Minim 24 h $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 Maxim 24 h $ 3.8$ 3.8 $ 3.8 Maxim dintotdeauna $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 Cel mai mic preț $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Modificare de preț (1 oră) -0.45% Modificare de preț (1 zi) -7.00% Modificare de preț (7 zile) -23.13% Modificare de preț (7 zile) -23.13%

Prețul în timp real pentru Staked IP (STIP) este $3.49. În ultimele 24 de ore, tokenul STIP a fost tranzacționat între un minim de $ 3.42 și un maxim de $ 3.8, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STIP este $ 15.09, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.031.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STIP s-a modificat cu -0.45% în decursul ultimei ore, cu -7.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Staked IP (STIP)

Capitalizare de piață $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Ofertă află în circulație 1.29M 1.29M 1.29M Ofertă totală 1,291,684.657776034 1,291,684.657776034 1,291,684.657776034

Capitalizarea de piață actuală pentru Staked IP este $ 4.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STIP este 1.29M, cu o ofertă totală de 1291684.657776034. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.55M.