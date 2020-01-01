Tokenomie pentru Staked FRAX (SFRAX) Descoperă informații cheie despre Staked FRAX (SFRAX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Staked FRAX (SFRAX) Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Pagină de internet oficială: https://app.frax.finance/sfrax/stake Cumpără SFRAX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Staked FRAX (SFRAX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Staked FRAX (SFRAX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 67.56M $ 67.56M $ 67.56M Ofertă totală: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Ofertă aflată în circulație: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 67.41M $ 67.41M $ 67.41M Maxim dintotdeauna: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Minim dintotdeauna: $ 0.858184 $ 0.858184 $ 0.858184 Preț curent: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Află mai mult despre prețul tokenului Staked FRAX (SFRAX)

Tokenomie pentru Staked FRAX (SFRAX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Staked FRAX (SFRAX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SFRAX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SFRAX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SFRAX, explorează prețul în direct al tokenului SFRAX!

Predicție de preț pentru SFRAX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SFRAX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SFRAX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SFRAX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!