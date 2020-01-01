Tokenomie pentru Staked Frax USD (SFRXUSD) Descoperă informații cheie despre Staked Frax USD (SFRXUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Staked Frax USD (SFRXUSD) Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain. Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain. Pagină de internet oficială: https://frax.com Cumpără SFRXUSD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Staked Frax USD (SFRXUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Staked Frax USD (SFRXUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 43.09M $ 43.09M $ 43.09M Ofertă totală: $ 37.15M $ 37.15M $ 37.15M Ofertă aflată în circulație: $ 37.15M $ 37.15M $ 37.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 43.09M $ 43.09M $ 43.09M Maxim dintotdeauna: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Minim dintotdeauna: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Preț curent: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Află mai mult despre prețul tokenului Staked Frax USD (SFRXUSD)

Tokenomie pentru Staked Frax USD (SFRXUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Staked Frax USD (SFRXUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SFRXUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SFRXUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SFRXUSD, explorează prețul în direct al tokenului SFRXUSD!

