Informații privind prețul pentru Staked BITZ (SBITZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 Cel mai mic preț $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru Staked BITZ (SBITZ) este $0.81633. În ultimele 24 de ore, tokenul SBITZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SBITZ este $ 34.29, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.777131.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SBITZ s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Staked BITZ (SBITZ)

Capitalizare de piață $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Ofertă află în circulație 41.67K 41.67K 41.67K Ofertă totală 41,672.19754333797 41,672.19754333797 41,672.19754333797

Capitalizarea de piață actuală pentru Staked BITZ este $ 43.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SBITZ este 41.67K, cu o ofertă totală de 41672.19754333797. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.02K.