Informații privind prețul pentru Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.942812 $ 0.942812 $ 0.942812 Minim 24 h $ 0.958016 $ 0.958016 $ 0.958016 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.942812$ 0.942812 $ 0.942812 Maxim 24 h $ 0.958016$ 0.958016 $ 0.958016 Maxim dintotdeauna $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Cel mai mic preț $ 0.871702$ 0.871702 $ 0.871702 Modificare de preț (1 oră) -0.28% Modificare de preț (1 zi) -0.72% Modificare de preț (7 zile) -2.82% Modificare de preț (7 zile) -2.82%

Prețul în timp real pentru Staked Aria Premier Launch (STAPL) este $0.94284. În ultimele 24 de ore, tokenul STAPL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.942812 și un maxim de $ 0.958016, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STAPL este $ 1.042, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.871702.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STAPL s-a modificat cu -0.28% în decursul ultimei ore, cu -0.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Capitalizare de piață $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M Ofertă află în circulație 8.43M 8.43M 8.43M Ofertă totală 8,428,079.178931242 8,428,079.178931242 8,428,079.178931242

Capitalizarea de piață actuală pentru Staked Aria Premier Launch este $ 7.95M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STAPL este 8.43M, cu o ofertă totală de 8428079.178931242. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.95M.