Informații despre Stake DAO FXN (SDFXN) Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility Pagină de internet oficială: https://www.stakedao.org/lockers/fxn

Tokenomie și analiză de preț pentru Stake DAO FXN (SDFXN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stake DAO FXN (SDFXN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Ofertă totală: $ 20.91K $ 20.91K $ 20.91K Ofertă aflată în circulație: $ 20.91K $ 20.91K $ 20.91K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Maxim dintotdeauna: $ 133.66 $ 133.66 $ 133.66 Minim dintotdeauna: $ 18.85 $ 18.85 $ 18.85 Preț curent: $ 65.31 $ 65.31 $ 65.31 Află mai mult despre prețul tokenului Stake DAO FXN (SDFXN)

Tokenomie pentru Stake DAO FXN (SDFXN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stake DAO FXN (SDFXN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SDFXN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SDFXN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SDFXN, explorează prețul în direct al tokenului SDFXN!

