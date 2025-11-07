Informații privind prețul pentru Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.548555 $ 0.548555 $ 0.548555 Minim 24 h $ 0.695762 $ 0.695762 $ 0.695762 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.548555$ 0.548555 $ 0.548555 Maxim 24 h $ 0.695762$ 0.695762 $ 0.695762 Maxim dintotdeauna $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Cel mai mic preț $ 0.464512$ 0.464512 $ 0.464512 Modificare de preț (1 oră) -2.20% Modificare de preț (1 zi) +9.73% Modificare de preț (7 zile) +5.69% Modificare de preț (7 zile) +5.69%

Prețul în timp real pentru Stacy Staked XTZ (STXTZ) este $0.615473. În ultimele 24 de ore, tokenul STXTZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.548555 și un maxim de $ 0.695762, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STXTZ este $ 1.06, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.464512.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STXTZ s-a modificat cu -2.20% în decursul ultimei ore, cu +9.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Capitalizare de piață $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M Ofertă află în circulație 8.96M 8.96M 8.96M Ofertă totală 8,956,513.563547 8,956,513.563547 8,956,513.563547

Capitalizarea de piață actuală pentru Stacy Staked XTZ este $ 5.64M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STXTZ este 8.96M, cu o ofertă totală de 8956513.563547. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.64M.