Informații despre SQRBIT (SQRB) SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT. The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties. You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle. Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT! Pagină de internet oficială: https://www.sqrbit.com Carte albă: https://sqrbit.com/whitepaper/

Tokenomie și analiză de preț pentru SQRBIT (SQRB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SQRBIT (SQRB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 74.80K $ 74.80K $ 74.80K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 219.98K $ 219.98K $ 219.98K Maxim dintotdeauna: $ 0.107605 $ 0.107605 $ 0.107605 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SQRBIT (SQRB)

Tokenomie pentru SQRBIT (SQRB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SQRBIT (SQRB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SQRB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SQRB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SQRB, explorează prețul în direct al tokenului SQRB!

Predicție de preț pentru SQRB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SQRB? Pagina noastră de predicție de preț pentru SQRB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SQRB!

