Informații despre Spring Staked SUI (SSUI) SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard. Pagină de internet oficială: https://springsui.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Spring Staked SUI (SSUI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Spring Staked SUI (SSUI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.12M $ 27.12M $ 27.12M Ofertă totală: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Ofertă aflată în circulație: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.12M $ 27.12M $ 27.12M Maxim dintotdeauna: $ 18.79 $ 18.79 $ 18.79 Minim dintotdeauna: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Preț curent: $ 3.28 $ 3.28 $ 3.28 Află mai mult despre prețul tokenului Spring Staked SUI (SSUI)

Tokenomie pentru Spring Staked SUI (SSUI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Spring Staked SUI (SSUI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SSUI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SSUI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SSUI, explorează prețul în direct al tokenului SSUI!

