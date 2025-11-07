Informații privind prețul pentru spiritcoin (SPIRITCOIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000521 $ 0.00000521 $ 0.00000521 Minim 24 h $ 0.00000565 $ 0.00000565 $ 0.00000565 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000521$ 0.00000521 $ 0.00000521 Maxim 24 h $ 0.00000565$ 0.00000565 $ 0.00000565 Maxim dintotdeauna $ 0.00056793$ 0.00056793 $ 0.00056793 Cel mai mic preț $ 0.00000521$ 0.00000521 $ 0.00000521 Modificare de preț (1 oră) -2.70% Modificare de preț (1 zi) -7.43% Modificare de preț (7 zile) -26.05% Modificare de preț (7 zile) -26.05%

Prețul în timp real pentru spiritcoin (SPIRITCOIN) este $0.00000518. În ultimele 24 de ore, tokenul SPIRITCOIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000521 și un maxim de $ 0.00000565, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPIRITCOIN este $ 0.00056793, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000521.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPIRITCOIN s-a modificat cu -2.70% în decursul ultimei ore, cu -7.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.05% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața spiritcoin (SPIRITCOIN)

Capitalizare de piață $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Ofertă află în circulație 999.42M 999.42M 999.42M Ofertă totală 999,419,469.625122 999,419,469.625122 999,419,469.625122

Capitalizarea de piață actuală pentru spiritcoin este $ 5.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPIRITCOIN este 999.42M, cu o ofertă totală de 999419469.625122. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.18K.