Informații despre Spheroid Universe (SPH)

Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform's technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants.

Pagină de internet oficială: https://www.spheroiduniverse.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Spheroid Universe (SPH)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Spheroid Universe (SPH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață: $ 1.18M
Ofertă totală: $ 2.64B
Ofertă aflată în circulație: $ 2.64B
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.18M
Maxim dintotdeauna: $ 0.53551
Minim dintotdeauna: $ 0
Preț curent: $ 0.00044819

Tokenomie pentru Spheroid Universe (SPH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru Spheroid Universe (SPH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPH care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPH care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.