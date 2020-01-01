Tokenomie pentru Speciex (SPEX) Descoperă informații cheie despre Speciex (SPEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Speciex (SPEX) The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Pagină de internet oficială: https://speciex.io/ Carte albă: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf Cumpără SPEX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Speciex (SPEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Speciex (SPEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 126.80K $ 126.80K $ 126.80K Ofertă totală: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ofertă aflată în circulație: $ 251.24M $ 251.24M $ 251.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 757.02K $ 757.02K $ 757.02K Maxim dintotdeauna: $ 0.01629199 $ 0.01629199 $ 0.01629199 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00050468 $ 0.00050468 $ 0.00050468 Află mai mult despre prețul tokenului Speciex (SPEX)

Tokenomie pentru Speciex (SPEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Speciex (SPEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPEX, explorează prețul în direct al tokenului SPEX!

Predicție de preț pentru SPEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPEX!

