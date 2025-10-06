Informații privind prețul pentru Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00025572 $ 0.00025572 $ 0.00025572 Minim 24 h $ 0.00029185 $ 0.00029185 $ 0.00029185 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00025572$ 0.00025572 $ 0.00025572 Maxim 24 h $ 0.00029185$ 0.00029185 $ 0.00029185 Maxim dintotdeauna $ 0.00185863$ 0.00185863 $ 0.00185863 Cel mai mic preț $ 0.00013081$ 0.00013081 $ 0.00013081 Modificare de preț (1 oră) +0.45% Modificare de preț (1 zi) +5.33% Modificare de preț (7 zile) -32.93% Modificare de preț (7 zile) -32.93%

Prețul în timp real pentru Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) este $0.00026934. În ultimele 24 de ore, tokenul SOVRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00025572 și un maxim de $ 0.00029185, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOVRA este $ 0.00185863, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00013081.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOVRA s-a modificat cu +0.45% în decursul ultimei ore, cu +5.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Capitalizare de piață $ 268.87K$ 268.87K $ 268.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 268.87K$ 268.87K $ 268.87K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sovra Ai by Virtuals este $ 268.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOVRA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 268.87K.