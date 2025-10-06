Prețul în timp real pentru Sovra Ai by Virtuals astăzi este 0.00026934 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SOVRA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SOVRA pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Sovra Ai by Virtuals astăzi este 0.00026934 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SOVRA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SOVRA pe MEXC acum.

Mai multe despre SOVRA

Informații de preț pentru SOVRA

Pagina oficială pentru SOVRA

Tokenomie pentru SOVRA

Prognoza prețurilor pentru SOVRA

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Sovra Ai by Virtuals

Preț Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 SOVRA în USD:

$0.00026934
$0.00026934$0.00026934
+5.30%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:39:42 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00025572
$ 0.00025572$ 0.00025572
Minim 24 h
$ 0.00029185
$ 0.00029185$ 0.00029185
Maxim 24 h

$ 0.00025572
$ 0.00025572$ 0.00025572

$ 0.00029185
$ 0.00029185$ 0.00029185

$ 0.00185863
$ 0.00185863$ 0.00185863

$ 0.00013081
$ 0.00013081$ 0.00013081

+0.45%

+5.33%

-32.93%

-32.93%

Prețul în timp real pentru Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) este $0.00026934. În ultimele 24 de ore, tokenul SOVRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00025572 și un maxim de $ 0.00029185, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SOVRA este $ 0.00185863, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00013081.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SOVRA s-a modificat cu +0.45% în decursul ultimei ore, cu +5.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

$ 268.87K
$ 268.87K$ 268.87K

--
----

$ 268.87K
$ 268.87K$ 268.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sovra Ai by Virtuals este $ 268.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SOVRA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 268.87K.

Istoric de preț pentru Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Sovra Ai by Virtuals la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Sovra Ai by Virtuals la USD a fost $ -0.0001500152.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Sovra Ai by Virtuals la USD a fost $ -0.0000377444.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Sovra Ai by Virtuals la USD a fost $ +0.0000998005690297245.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+5.33%
30 de zile$ -0.0001500152-55.69%
60 de zile$ -0.0000377444-14.01%
90 de zile$ +0.0000998005690297245+58.87%

Ce este Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Sovra Ai by Virtuals (USD)

Ce valoare va avea Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Sovra Ai by Virtuals.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Sovra Ai by Virtuals!

SOVRA în monede locale

Tokenomie pentru Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Înțelegerea tokenomică a Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SOVRA!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Cât valorează Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) astăzi?
Prețul pe viu pentru SOVRA în USD este 0.00026934 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SOVRA în USD?
Prețul actual pentru SOVRA la USD este $ 0.00026934. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Sovra Ai by Virtuals?
Capitalizarea de piață pentru SOVRA este $ 268.87K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SOVRA?
Ofertă aflată în circulație pentru SOVRA este 1.00B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SOVRA?
SOVRA a obținut un preț ATH de 0.00185863 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SOVRA?
SOVRA a avut un preț ATL de 0.00013081 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SOVRA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SOVRA este -- USD.
Va crește SOVRA în acest an?
SOVRA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SOVRA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:39:42 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.