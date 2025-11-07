Informații privind prețul pentru Soulbucks (SBX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00791712$ 0.00791712 $ 0.00791712 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -20.02% Modificare de preț (7 zile) -27.29% Modificare de preț (7 zile) -27.29%

Prețul în timp real pentru Soulbucks (SBX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SBX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SBX este $ 0.00791712, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SBX s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -20.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Soulbucks (SBX)

Capitalizare de piață $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 79.96K$ 79.96K $ 79.96K Ofertă află în circulație 128.41M 128.41M 128.41M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Soulbucks este $ 10.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SBX este 128.41M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 79.96K.