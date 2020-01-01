Tokenomie pentru Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)
Informații despre Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)
Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps.
Tokenomie și analiză de preț pentru Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Sono Pazzi Questi Romani (SPQR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri SPQR care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri SPQR care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPQR, explorează prețul în direct al tokenului SPQR!
Predicție de preț pentru SPQR
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPQR? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPQR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.