Informații privind prețul pentru Songjam by Virtuals (SANG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.64% Modificare de preț (1 zi) -15.68% Modificare de preț (7 zile) -13.23% Modificare de preț (7 zile) -13.23%

Prețul în timp real pentru Songjam by Virtuals (SANG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SANG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SANG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SANG s-a modificat cu -1.64% în decursul ultimei ore, cu -15.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Songjam by Virtuals (SANG)

Capitalizare de piață $ 66.74K$ 66.74K $ 66.74K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 98.73K$ 98.73K $ 98.73K Ofertă află în circulație 676.02M 676.02M 676.02M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Songjam by Virtuals este $ 66.74K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SANG este 676.02M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 98.73K.