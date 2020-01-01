Tokenomie pentru Solycat (SOLYCAT) Descoperă informații cheie despre Solycat (SOLYCAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solycat (SOLYCAT) The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu's legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana's fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn't just another token—it's a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let's make history, one paw at a time! Pagină de internet oficială: https://solycat.com Cumpără SOLYCAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Solycat (SOLYCAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solycat (SOLYCAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.94K $ 13.94K $ 13.94K Ofertă totală: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Ofertă aflată în circulație: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.94K $ 13.94K $ 13.94K Maxim dintotdeauna: $ 0.0017371 $ 0.0017371 $ 0.0017371 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Solycat (SOLYCAT)

Tokenomie pentru Solycat (SOLYCAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solycat (SOLYCAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLYCAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLYCAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLYCAT, explorează prețul în direct al tokenului SOLYCAT!

Predicție de preț pentru SOLYCAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOLYCAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOLYCAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOLYCAT!

