Tokenomie pentru SolPod (SOLPOD) Descoperă informații cheie despre SolPod (SOLPOD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SolPod (SOLPOD) SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team. Pagină de internet oficială: https://solpod.site/ Carte albă: https://solpod.gitbook.io/solpod-whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru SolPod (SOLPOD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SolPod (SOLPOD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.52K Ofertă totală: $ 998.67M Ofertă aflată în circulație: $ 998.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.52K Maxim dintotdeauna: $ 0.00118777 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru SolPod (SOLPOD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SolPod (SOLPOD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLPOD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLPOD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLPOD, explorează prețul în direct al tokenului SOLPOD!

