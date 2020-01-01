Tokenomie pentru SolPages (SOLP) Descoperă informații cheie despre SolPages (SOLP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SolPages (SOLP) SolPages is the one stop shop for finding safety and security in the Solana ecosystem. Styled after the yellow pages of old, Solpages wants to give both the crypto newbie and veteran alike a repository to find things that aren't a scam. Whether that be projects, developers, marketers, or lounges. Everything listed on SolPages will be vetted and reviewed. Solpages also brings a toolkit for projects launching with multiple telegram bots to help a new project get themselves noticed. Pagină de internet oficială: https://www.solpages.io

Tokenomie și analiză de preț pentru SolPages (SOLP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SolPages (SOLP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.62K $ 6.62K $ 6.62K Ofertă totală: $ 914.26M $ 914.26M $ 914.26M Ofertă aflată în circulație: $ 914.26M $ 914.26M $ 914.26M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.62K $ 6.62K $ 6.62K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SolPages (SOLP)

Tokenomie pentru SolPages (SOLP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SolPages (SOLP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLP, explorează prețul în direct al tokenului SOLP!

Predicție de preț pentru SOLP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOLP? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOLP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOLP!

