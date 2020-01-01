Tokenomie pentru SolLytics (LYTICS) Descoperă informații cheie despre SolLytics (LYTICS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SolLytics (LYTICS) Certainly! Here's a more formal and professional version suitable for a CoinGecko listing: --- **What is the project about?** This project is an all-in-one trading companion designed specifically for Solana-based traders. It leverages AI-powered analysis to identify potential rug pulls, track emerging market trends, and facilitate the early discovery of newly launched tokens. The platform provides real-time insights into trending assets, monitors the activity of key opinion leaders (KOLs), and equips users with advanced tools to make informed trading decisions and stay ahead of the market. Pagină de internet oficială: https://sollytics.fun Cumpără LYTICS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SolLytics (LYTICS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SolLytics (LYTICS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.27K $ 5.27K $ 5.27K Ofertă totală: $ 995.76M $ 995.76M $ 995.76M Ofertă aflată în circulație: $ 895.76M $ 895.76M $ 895.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.86K $ 5.86K $ 5.86K Maxim dintotdeauna: $ 0.00013122 $ 0.00013122 $ 0.00013122 Minim dintotdeauna: $ 0.00000381 $ 0.00000381 $ 0.00000381 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SolLytics (LYTICS)

Tokenomie pentru SolLytics (LYTICS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SolLytics (LYTICS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LYTICS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LYTICS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LYTICS, explorează prețul în direct al tokenului LYTICS!

