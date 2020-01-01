Tokenomie pentru Soley (SOLEY) Descoperă informații cheie despre Soley (SOLEY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Soley (SOLEY) Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY's goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content. Pagină de internet oficială: https://www.soleyonsol.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Soley (SOLEY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Soley (SOLEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.85K $ 6.85K $ 6.85K Ofertă totală: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Ofertă aflată în circulație: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.85K $ 6.85K $ 6.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.00025225 $ 0.00025225 $ 0.00025225 Minim dintotdeauna: $ 0.0000043 $ 0.0000043 $ 0.0000043 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Soley (SOLEY)

Tokenomie pentru Soley (SOLEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Soley (SOLEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLEY, explorează prețul în direct al tokenului SOLEY!

