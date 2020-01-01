Tokenomie pentru SOLAPE (SOLAPE) Descoperă informații cheie despre SOLAPE (SOLAPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SOLAPE (SOLAPE) SOL-Ape is the Solana ecosystem's favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community. Pagină de internet oficială: https://www.solape.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru SOLAPE (SOLAPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SOLAPE (SOLAPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 32.87K $ 32.87K $ 32.87K Ofertă totală: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M Ofertă aflată în circulație: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.87K $ 32.87K $ 32.87K Maxim dintotdeauna: $ 0.099246 $ 0.099246 $ 0.099246 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00011014 $ 0.00011014 $ 0.00011014 Află mai mult despre prețul tokenului SOLAPE (SOLAPE)

Tokenomie pentru SOLAPE (SOLAPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SOLAPE (SOLAPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLAPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLAPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLAPE, explorează prețul în direct al tokenului SOLAPE!

