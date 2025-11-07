Informații privind prețul pentru Solana Stock Index (SSX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00074868 $ 0.00074868 $ 0.00074868 Minim 24 h $ 0.00085477 $ 0.00085477 $ 0.00085477 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00074868$ 0.00074868 $ 0.00074868 Maxim 24 h $ 0.00085477$ 0.00085477 $ 0.00085477 Maxim dintotdeauna $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Cel mai mic preț $ 0.0006277$ 0.0006277 $ 0.0006277 Modificare de preț (1 oră) +0.24% Modificare de preț (1 zi) -6.75% Modificare de preț (7 zile) -44.33% Modificare de preț (7 zile) -44.33%

Prețul în timp real pentru Solana Stock Index (SSX) este $0.00075558. În ultimele 24 de ore, tokenul SSX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00074868 și un maxim de $ 0.00085477, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SSX este $ 0.00575945, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0006277.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SSX s-a modificat cu +0.24% în decursul ultimei ore, cu -6.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -44.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Solana Stock Index (SSX)

Capitalizare de piață $ 744.91K$ 744.91K $ 744.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 744.91K$ 744.91K $ 744.91K Ofertă află în circulație 982.10M 982.10M 982.10M Ofertă totală 982,098,575.248529 982,098,575.248529 982,098,575.248529

Capitalizarea de piață actuală pentru Solana Stock Index este $ 744.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SSX este 982.10M, cu o ofertă totală de 982098575.248529. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 744.91K.