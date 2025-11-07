Informații privind prețul pentru Solana Social Explorer (SSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0339632$ 0.0339632 $ 0.0339632 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.27% Modificare de preț (1 zi) -2.41% Modificare de preț (7 zile) -23.90% Modificare de preț (7 zile) -23.90%

Prețul în timp real pentru Solana Social Explorer (SSE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SSE este $ 0.0339632, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SSE s-a modificat cu -2.27% în decursul ultimei ore, cu -2.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Solana Social Explorer (SSE)

Capitalizare de piață $ 415.35K$ 415.35K $ 415.35K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 415.35K$ 415.35K $ 415.35K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

Capitalizarea de piață actuală pentru Solana Social Explorer este $ 415.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SSE este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999997589.62. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 415.35K.