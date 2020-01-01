Tokenomie pentru Solana Mascot (LUMIO) Descoperă informații cheie despre Solana Mascot (LUMIO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solana Mascot (LUMIO) Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What's LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that's got everyone saying, "I gotta get one!" Whether you're a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn't just settle for the moon—it's aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let's make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars Pagină de internet oficială: https://solanamascot.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Solana Mascot (LUMIO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solana Mascot (LUMIO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.96K $ 35.96K $ 35.96K Ofertă totală: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Ofertă aflată în circulație: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.96K $ 35.96K $ 35.96K Maxim dintotdeauna: $ 0.00270052 $ 0.00270052 $ 0.00270052 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Solana Mascot (LUMIO)

Tokenomie pentru Solana Mascot (LUMIO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solana Mascot (LUMIO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUMIO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUMIO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUMIO, explorează prețul în direct al tokenului LUMIO!

