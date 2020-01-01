Tokenomie pentru Solana Ecosystem Index (SOLI) Descoperă informații cheie despre Solana Ecosystem Index (SOLI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solana Ecosystem Index (SOLI) Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Pagină de internet oficială: https://amun.com/ Cumpără SOLI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Solana Ecosystem Index (SOLI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solana Ecosystem Index (SOLI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 845.73K $ 845.73K $ 845.73K Ofertă totală: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K Ofertă aflată în circulație: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 845.73K $ 845.73K $ 845.73K Maxim dintotdeauna: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 Minim dintotdeauna: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 Preț curent: $ 6.78 $ 6.78 $ 6.78 Află mai mult despre prețul tokenului Solana Ecosystem Index (SOLI)

Tokenomie pentru Solana Ecosystem Index (SOLI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solana Ecosystem Index (SOLI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLI, explorează prețul în direct al tokenului SOLI!

