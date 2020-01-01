Tokenomie pentru SOL Roulette (ROULETTE) Descoperă informații cheie despre SOL Roulette (ROULETTE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SOL Roulette (ROULETTE) Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.solroulette.money

Tokenomie și analiză de preț pentru SOL Roulette (ROULETTE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SOL Roulette (ROULETTE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.95K $ 2.95K $ 2.95K Ofertă totală: $ 925.65M $ 925.65M $ 925.65M Ofertă aflată în circulație: $ 925.65M $ 925.65M $ 925.65M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.95K $ 2.95K $ 2.95K Maxim dintotdeauna: $ 0.00128408 $ 0.00128408 $ 0.00128408 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului SOL Roulette (ROULETTE)

Tokenomie pentru SOL Roulette (ROULETTE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SOL Roulette (ROULETTE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROULETTE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROULETTE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROULETTE, explorează prețul în direct al tokenului ROULETTE!

