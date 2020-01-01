Tokenomie pentru Social Edge (SEDGE) Descoperă informații cheie despre Social Edge (SEDGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Social Edge (SEDGE) Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro) Pagină de internet oficială: https://sedgeai.com Carte albă: https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs Cumpără SEDGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Social Edge (SEDGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Social Edge (SEDGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.85K $ 19.85K $ 19.85K Ofertă totală: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ofertă aflată în circulație: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.85K $ 19.85K $ 19.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.856294 $ 0.856294 $ 0.856294 Minim dintotdeauna: $ 0.01017587 $ 0.01017587 $ 0.01017587 Preț curent: $ 0.01985362 $ 0.01985362 $ 0.01985362 Află mai mult despre prețul tokenului Social Edge (SEDGE)

Tokenomie pentru Social Edge (SEDGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Social Edge (SEDGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SEDGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SEDGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SEDGE, explorează prețul în direct al tokenului SEDGE!

Predicție de preț pentru SEDGE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SEDGE? Pagina noastră de predicție de preț pentru SEDGE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SEDGE!

