Informații despre Snook (SNK) Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player. Pagină de internet oficială: https://www.snook.gg/ Carte albă: https://whitepaper.playsnook.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Snook (SNK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Snook (SNK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 74.83K $ 74.83K $ 74.83K Ofertă totală: $ 38.49M $ 38.49M $ 38.49M Ofertă aflată în circulație: $ 26.03M $ 26.03M $ 26.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 110.67K $ 110.67K $ 110.67K Maxim dintotdeauna: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Minim dintotdeauna: $ 0.00130264 $ 0.00130264 $ 0.00130264 Preț curent: $ 0.00287608 $ 0.00287608 $ 0.00287608 Află mai mult despre prețul tokenului Snook (SNK)

Tokenomie pentru Snook (SNK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Snook (SNK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SNK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SNK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SNK, explorează prețul în direct al tokenului SNK!

