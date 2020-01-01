Tokenomie pentru Snardler Wormfriend (SNARDLER) Descoperă informații cheie despre Snardler Wormfriend (SNARDLER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Snardler Wormfriend (SNARDLER) Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours. Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours. Pagină de internet oficială: https://snardler.vip/ Carte albă: https://snardler.vip/ Cumpără SNARDLER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Snardler Wormfriend (SNARDLER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Snardler Wormfriend (SNARDLER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.18K $ 33.18K $ 33.18K Ofertă totală: $ 378.62B $ 378.62B $ 378.62B Ofertă aflată în circulație: $ 378.62B $ 378.62B $ 378.62B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.18K $ 33.18K $ 33.18K Maxim dintotdeauna: $ 0.00000185 $ 0.00000185 $ 0.00000185 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Tokenomie pentru Snardler Wormfriend (SNARDLER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Snardler Wormfriend (SNARDLER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SNARDLER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SNARDLER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SNARDLER, explorează prețul în direct al tokenului SNARDLER!

