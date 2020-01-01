Tokenomie pentru Smoovie Phone (SP) Descoperă informații cheie despre Smoovie Phone (SP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Smoovie Phone (SP) $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Pagină de internet oficială: https://smooviephone.com/ Carte albă: https://smooviephone.com/tokenomics Cumpără SP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Smoovie Phone (SP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Smoovie Phone (SP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K Ofertă totală: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K Ofertă aflată în circulație: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K Maxim dintotdeauna: $ 126.94 $ 126.94 $ 126.94 Minim dintotdeauna: $ 0.74026 $ 0.74026 $ 0.74026 Preț curent: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Află mai mult despre prețul tokenului Smoovie Phone (SP)

Tokenomie pentru Smoovie Phone (SP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Smoovie Phone (SP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SP, explorează prețul în direct al tokenului SP!

Predicție de preț pentru SP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SP? Pagina noastră de predicție de preț pentru SP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SP!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!