Tokenomie pentru Smoking Eagle Dog (SED) Descoperă informații cheie despre Smoking Eagle Dog (SED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Smoking Eagle Dog (SED) Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products. Pagină de internet oficială: https://smokingeagledog.xyz/ Cumpără SED acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Smoking Eagle Dog (SED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Smoking Eagle Dog (SED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.65K $ 12.65K $ 12.65K Ofertă totală: $ 987.60M $ 987.60M $ 987.60M Ofertă aflată în circulație: $ 987.60M $ 987.60M $ 987.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.65K $ 12.65K $ 12.65K Maxim dintotdeauna: $ 0.00188068 $ 0.00188068 $ 0.00188068 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Smoking Eagle Dog (SED)

Tokenomie pentru Smoking Eagle Dog (SED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Smoking Eagle Dog (SED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SED, explorează prețul în direct al tokenului SED!

Predicție de preț pentru SED Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SED? Pagina noastră de predicție de preț pentru SED combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SED!

