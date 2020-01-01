Explorează tokenomia pentru Smart Lending AI (SLAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SLAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Smart Lending AI (SLAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SLAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / Smart Lending AI (SLAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru Smart Lending AI (SLAI) Descoperă informații cheie despre Smart Lending AI (SLAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD Informații despre Smart Lending AI (SLAI) Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure. Pagină de internet oficială: https://smartlending.cloud/ Cumpără SLAI acum! Tokenomie și analiză de preț pentru Smart Lending AI (SLAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Smart Lending AI (SLAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.85K Ofertă totală: $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 7.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 19.77K Maxim dintotdeauna: $ 0.185569 Minim dintotdeauna: $ 0.00194267 Preț curent: $ 0.00197735 Află mai mult despre prețul tokenului Smart Lending AI (SLAI) Tokenomie pentru Smart Lending AI (SLAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Smart Lending AI (SLAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SLAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SLAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SLAI, explorează prețul în direct al tokenului SLAI! Predicție de preț pentru SLAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SLAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SLAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SLAI! Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.